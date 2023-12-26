Валерій Залужний на прес-конференції 26 грудня 2023 року

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що 2024 рік відрізнятиметься від 2023, зокрема, у застосуванні технологій на фронті. Для цього робиться все необхідне, запевнив Валерій Залужний під час прес-конференції у вівторок, 26 грудня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Можу вас запевнити в тому, що 2024 рік, саме військовий, відрізнятиметься від 2023-го. Ми в будь-якому разі все для цього робимо. На жаль, мушу констатувати, що противник від нас не відстає... Ви бачите, що відбувається. Особливо останніми днями йде потужне протистояння на рівні застосування технологій насамперед. Але ми не зменшуємо в цьому набір», – сказав Валерій Залужний.

Також головнокомандувач подякував міністерству оборони за підтримку всіх технологічних «проривів», які були запропоновані та наголосив, що 2024 рік «не просто відрізнятиметься, він має відрізнитися». За словами Валерія Залужного, якщо цього не станеться, то українців очікує те, про що він писав у статті (стаття для The Economist, – ред.).

«Відповідно, ми ці проблеми знайшли, і знайшли вже десь 90% уже рішень тих питань, які потрібно буде обов'язково вирішити, щоб наступного року діяти більш ефективно і найголовніше – зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням», – запевнив Валерій Залужний.

Також Валерій Залужний вважає, що російську агресію може спинити лише постійне збільшення втрат російської армії. Втім, зауважив, що поки що Росія не зважає на кількість вбитих та поранених російських військових.

«На сьогодні важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилось. Я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, коли війна не закінчиться, поки противник не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни», – сказав Валерій Залужний.

За словами Головнокомандувача, втрати, які понесла Росія у війні проти України, спинили б будь-яку країну, але не РФ.

«На лінії зіткнення гори тіл, навіть ніхто не намагається їх забрати. Їх з’являється з кожним днем там все більше і більше. На жаль таке ставлення Російської Федерації до власних людей», – зауважив Валерій Залужний.

Нагадаємо, станом на 26 грудня 2023 року Росія втратила приблизно 354960 особового складу.