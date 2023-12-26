Фото зруйнованої вщент Мар'їнки, зроблені у березні 2023 року

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська відійшли на околиці Мар’їнки і підготували оборонний рубіж поза містом. Водночас українські військові ще залишаються на тих ділянках, які раніше були північними районами міста.

Про це головнокомандувач Валерій Залужний розповів на брифінгу у вівторок, 26 грудня, повідомляє «Суспільне».

«Те, що ми зараз відійшли на околицю Мар’їнки, а в деяких місцях обладнались за Мар’їнкою, мені здається, – немає нічого такого, що може викликати суспільний резонанс», – зазначив головнокомандувач.

Він також додав, що на сьогодні українські військові ще знаходяться у північній частині міста. «Війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Знищуються вулиця за вулицею, квартал за кварталом, закопуються наші бійці», – додав Валерій Залужний.

Нагадаємо, від початку грудня росіяни неодноразово заявляли про начебто захоплення Мар’їнки. Напередодні, 25 грудня, у ЗСУ спростували заяви міністра оборони РФ Шойгу, який доповів президенту РФ про нібито повне захоплення Мар'їнки, уточнивши, що «бої за місто тривають».