Валерій Залужний підтвердив, що військові відійшли на околиці Мар'їнки
За його словами, ЗСУ підготували оборонний рубіж за містом
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська відійшли на околиці Мар’їнки і підготували оборонний рубіж поза містом. Водночас українські військові ще залишаються на тих ділянках, які раніше були північними районами міста.
Про це головнокомандувач Валерій Залужний розповів на брифінгу у вівторок, 26 грудня, повідомляє «Суспільне».
«Те, що ми зараз відійшли на околицю Мар’їнки, а в деяких місцях обладнались за Мар’їнкою, мені здається, – немає нічого такого, що може викликати суспільний резонанс», – зазначив головнокомандувач.
Він також додав, що на сьогодні українські військові ще знаходяться у північній частині міста. «Війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом. Але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує. Знищуються вулиця за вулицею, квартал за кварталом, закопуються наші бійці», – додав Валерій Залужний.
Нагадаємо, від початку грудня росіяни неодноразово заявляли про начебто захоплення Мар’їнки. Напередодні, 25 грудня, у ЗСУ спростували заяви міністра оборони РФ Шойгу, який доповів президенту РФ про нібито повне захоплення Мар'їнки, уточнивши, що «бої за місто тривають».