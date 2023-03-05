Замість будинків залишилися лише руїни

Російські окупаційні війська після тривалих і безуспішних спроб захопити місто Мар'їнка у Донецькій області дощенту його зруйнували ракетами і артилерією. В одному з пабліків загарбників з'явилися жахливі фото зруйнованого українського міста, пише УНІАН.

Замість будинків залишилися лише руїни. У місті не залишилося жодної цілої будівлі чи дерева.

На знімках видно будівлі, з яких йде дим, все випалено дотла. При цьому саме місто покрите сірою імлою.

Фото прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Мар'їнка. Її більше нема. Так виглядають наслідки діяльності терористичної Росії.

«Русскій мір». До нього Мар‘їнка жила та процвітала. Якою має бути розплата росіян за Мар‘їнку та інші українські міста? За злочини та вбивства? Трибунал. Санкційна удавка. Військове знищення на полі бою. Ізоляція. Справедливий перегляд російської історії, включно з часами Другої світової. Репарації. Демілітаризація. Крах режиму», – написав він у Telegram.

У листопаді 2022 року стало відомо, що з Мар'їнки евакуювали всіх жителів.

16 січня 2023 року стало відомо, що російські окупанти не залишили нічого живого в Мар'їнці, міста більше не існує. Загарбники повністю знищили місто, в якому ще в 2021 році жили близько 9,5 тисячі українців.

При цьому за лютий ЗСУ відбили понад 530 штурмів росіян в районі Мар'їнки та Вугледара. При цьому ворог продовжував спроби захопити два міста. Щодня на Авдіївському і Шахтарському напрямках проходять важкі бої, в результаті яких українські захисники знищують техніку і живу силу противника.