Ганна Маляр каже, що росіяни замінюють найманців на військових, бо найманців знищили ЗСУ

У Бахмуті Донецької області складна ситуація, туди направили підкріплення. Рішення утримувати місто – стратегічне, а не політичне. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця Міністра оборони Ганна Маляр, пише LIGA.net.

За її словами, ситуація в Бахмуті – складна й напружена, росіяни сконцентрували там основні зусилля, аби спробувати повністю окупувати Донецьку область.

Вона зазначила, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський під час нещодавньої поїздки до міста ухвалив рішення про переміщення туди додаткових підрозділів.

«У районі Бахмута професійні та численні підрозділи Вагнера. Втрати супротивника дуже високі, в рази більші, ніж у нас. Наші воїни можуть знищувати до 80% терористів», – сказала Маляр.

Заступниця міністра наголосила, що рішення утримувати Бахмут — військове, а не політичне, як це намагається подати російська пропаганда.

«Рішення ухвалюють військові, які не керуються політичними мотивами», – резюмувала вона.

Крім того, за словами Ганни Маляр, російські військові змушені замінювати найманців ПВК «Вагнер» на Бахмутському напрямку, бо більшість підрозділів найманців знищили Збройні сили України. Водночас вона стверджує, що російські військові не мають мотивації, на відміну від найманців з «Вагнера», яких мотивує оплата, пише «Українська правда».