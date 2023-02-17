Знищена російська військова техніка

Російські окупаційні війська фактично не займаються евакуацією своїх поранених бійців, тому більшість із них помирає, і втрати ворога можуть бути значно більшими, ніж в офіційних даних. Про це повідомив керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, пише «Укрінформ».

«Хочу сказати, що дані (щодо втрат ворога – ред.), які подаються, це наближені до реальних, але не враховані деякі речі. Росіяни фактично не евакуюють своїх поранених бійців і більшість з них перетворюється на двохсотих. Про це повідомляють і полонені, які зараз у нас в полоні», – зазначив він.

Також Дмитрашківський зауважив, що влучання снаряда у скупчення ворога не дозволяє визначати точну кількість знищених загарбників. Тому, втрати ворога можуть бути значно більші, ніж повідомляється.

Коментуючи ситуацію поблизу Вугледара та Бахмута, Дмитрашківський повідомив, що ворог зазнав там дуже великих втрат, тому атаки стають не такими інтенсивними.

«Ворог наступав великими силами, зазнав значних втрат. На цей час ворог має деяку кількість особового складу, який може наносити ураження, атакувати, але їх там не так багато. Вони можуть єдине що робити – це вести турбуючий вогонь і тримати наші війська в тонусі, щоб мали розуміння, що перед ним ворог. Але повноцінної атаки, на мою думку, зараз не може бути на цих напрямках. Ворог поніс дійсно дуже великі втрати і щодня продовжує нести – як на Вугледарському, так і на Бахмутському напрямках», – наголосив Дмитрашківський.

Зокрема, за його словами, на Вугледарському напрямку за вчорашній день ворог втратив щонайменше майже дві роти вбитими і пораненими.

До слова, раніше американські аналітики зазначали, що оборона Україною Бахмута та спроби створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнювальними, а не взаємовиключними діями, враховуючи, що російські війська продовжили б свій наступ за Бахмутом, якби Україна поступилася містом раніше».

Зазначимо, що спроби захопити Бахмут російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали в третій декаді січня.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські військові триматимуться у Бахмуті, доки Україна не отримає необхідне озброєння від союзників.