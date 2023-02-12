Аналітики не вірять в ефективність нового російського наступу в Україні

Російські військові не змогли підготувати мобілізованих до наступу на Донбасі. Російські наступальні операції на Донеччині, крім Бахмутського напрямку і вздовж лінії Свавтово-Кременна, призвели до незначного просування, яке не має оперативного значення, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

На їхню думку, російські війська застосовують там більш традиційну тактику бойових дій із використанням регулярних мотострілецьких підрозділів, морської піхоти та танків.

Усі підрозділи, які досі спостерігалися, були виведені з боєздатності на ранніх етапах війни та, ймовірно, були відновлені за рахунок мобілізованого особового складу.

«Російські військові, мабуть, не змогли підготувати свій мобілізований особовий склад для проведення ефективних механізованих наступальних операцій за короткий період часу з моменту їхнього призову», – зазначили в ISW.

Аналітики додали, що брак адекватних транспортних засобів, боєприпасів та інших матеріальних засобів, ймовірно, сприятиме неефективності російської тактики механізованого маневру.

Тому, на думку аналітиків, російські військові навряд чи зможуть розширити свій наступ з району Бахмута на ширшу територію воєнних дій, оскільки тактика, яку вони застосовують у Бахмуті, більше підходить для щільного міського середовища, а також тому, що російським військам бракує елітних формувань, необхідних для проведення більш масштабного наступу на сході України в такий самий спосіб.