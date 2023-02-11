Під Бахмутом прикордонники знищили чотири штурмові групи ворога

Поблизу Бахмута українські прикордонники знищили чотири штурмові групи російських піхотинців. Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

На околицях міста російські окупанти використовують житлові будинки приватного сектора для непомітного переміщення чи укриття.

«Днями чотири групи піхоти противника, чисельністю до 10 бойовиків кожна, намагалися непомітно наблизитися для штурму позицій Сил оборони України. Цей маневр помітили аеророзвідники Держприкордонслужби, а мінометники-прикордонники знищили 2 групи ворожої піхоти. Решта загарбників відійшла», – йдеться у повідомленні.

Після цього окупанти заховалися у приватному секторі та намагались перегрупуватись. Аеророзвідка зафіксувала дії російських солдатів.

«Мінометники Держприкордонслужби та артилеристи Нацгвардії влучними пострілами добили залишки штурмових груп противника», – додали у ДПСУ.

Додамо, що американські аналітики вважають, що після перекидання додаткових сил росіяни, ймовірно, не вичерпали свого наступального потенціалу в районі Бахмута.