Російський штурмовик, попередньо Су-25, збили з ПЗРК

У вівторок, 7 лютого, українські прикордонники збили російський штурмовик в районі Бахмута Донецької області. Про це повідомили у Держприкордонслужбі у Telegram.

«У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик», – повідомили у відомстві та оприлюднили відповідне відео.

Повідомляється, що ворожий літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників.

Російський штурмовик, попередньо Су-25, збили з ПЗРК. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома.

Крім того, під Бахмутом бійці ДПСУ знищили безпілотник окупантів. Наші оборонці зупинили повітряного шпигуна, розстрілявши ціль зі стрілецької зброї.

«Пташка» у клітці», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що з початку січня міноборони Росії все частіше повідомляє, що російські повітряно-десантні війська діють у районі Бахмута, що вказує на те, що війська РФ посилюють або замінюють «вагнерівців».

Американські аналітики вважають, що після перекидання додаткових сил росіяни, ймовірно, не вичерпали свого наступального потенціалу в районі Бахмута.