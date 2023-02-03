Володимир Зеленський під час відвідин Бахмута у грудні минулого року

Якщо Україна якнайшвидше отримає далекобійну зброю, українські Сили оборони не тільки не відійдуть від Бахмута, а й почнуть деокуповувати раніше захоплену росіянами територію східних областей.Про це президент Володимир Зеленський сказав на прес-конференції за результатами Саміту Україна-ЄС, повідомляє Укрінформ.

«Здавати Бахмут ніхто не буде. Будемо боротися, скільки можемо. Вважаємо Бахмут нашою фортецею… Якщо буде пришвидшена зброя, в саме далекобійна зброя, ми не тільки не відійдемо від Бахмута, ми почнемо деокуповувати Донбас, який був окупований з 2014 року», – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна знає конкретні потреби для цього, і подякував всім державам, «які на цьому шляху поруч з нами».

Раніше американське видання Bloomberg із посиланням на американських чиновників повідомило, що адміністрація лідера США Байдена радить ЗСУ відійти від Бахмуту Донецької області, щоб зібрати сили для весняного наступу на армію Росії.

Неназваний чиновник адміністрації повідомив журналістам, що Вашингтон також радить Україні тягнути час на полі бою, щоби дочекатися обіцяних Заходом танків. Американці, як зазначили журналісти, не вважають, що відхід ЗСУ від Бахмуту вплине на війну, і Росії не вдасться після цього захопити Краматорськ та Слов'янськ – її очевидні наступні цілі.

Натомість Україна, якщо зосередиться на наступі на Мелітополь навесні, зможе відрізати російські частини від постачання зброї та особового складу.