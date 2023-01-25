Збройні сили України не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися, ситуація в місті контрольована, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов у ефірі національного телемарафону в середу, 25 січня.

«Дивно, коли говорять про те, що ЗСУ мають звідкись вийти. Завдання всіх Сил оборони – воювати за українську територію. Тому Бахмут і стоїть, бо воїни звідти не виходять», – сказав Ковальов, якого цитує LIGA.net.

Він зазначив, що ситуація у місті під контролем, українські воїни дають відсіч росіянам та утримують Бахмут.

Спікер Генштабу також заявив, що Соледар окупанти зрівняли із землею і тому українські військові його залишили.

«Поки в Бахмуті є підвали та можливості тримати цю територію, бійці там залишатимуться», – запевнив він.

Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що українське командування відвело війська від Соледара. Це було зроблено задля збереження життя особового складу. Тепер захисники України укріплюють нові позиції на околицях Соледара.

У Бахмуті продовжують залишатися приблизно п’ять відсотків від усього цивільного населення міста.