Сили оборони зайняли нові позиції на околицях міста

Українське командування ухвалило рішення відвести війська із Соледара Донецької області. Про це у середу, 25 січня, повідомив представник східного угруповання Збройних сил України полковник Сергій Череватий у коментарі AFP.

Наразі українські війська займають нові підготовлені позиції на околицях міста.

«Після місяців інтенсивних боїв за останні тижні українська армія залишила (Соледар. – Ред.) та відійшла на околиці міста на підготовлені позиції», – сказав він.

Як пише «Суспільне», командування прийняло таке рішення задля збереження життя військових.

Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших точок бойових дій в Україні з серпня 2022 року. Росія зосередила максимальні зусилля на спробі захопити місто Соледар у Бахмутському районі, проте українські захисники продовжували його обороняти. Попри надзвичайний тиск ворожих штурмів та заяви пропаганди РФ, українське командування неодноразово спростувало чутки про захоплення Соледара, які поширювала російська пропаганда і надавало докази свого перебування у місті. Проти Збройних сил України в Соледарі воювала велика кількість найманців з приватної військової компанії «Вагнера», в лавах якої є велика кількість російських в’язнів.

На початку січня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог з новими силами намагається взяти під контроль Соледар та шляхи постачання українських підрозділів, але зазнавав великих втрат.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Соледарі ЗСУ виграли для України додатковий час та додаткові сили.