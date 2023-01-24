Західні посадовці закликали Україну переключити увагу з боротьби за Бахмут на Донеччині на потенційний наступ на південному напрямку. Про це повідомляє CNN із посиланням на американських та українських посадовців.

Зазначається, що боротьба на Бахмутському напрямку триває вже кілька місяців без значного прогресу.

«Американські та західні офіційні особи закликають Україну переключити увагу з жорстокої багатомісячної боротьби в східному місті Бахмут на потенційний наступ на півдні, використовуючи інший стиль ведення бойових дій, який би використовував переваги нової військової техніки на мільярди доларів, яку нещодавно придбали західні союзники», – йдеться в повідомленні.

Союзники вважають, що впродовж майже 6 місяців захисники йдуть «нога в ногу» з росіянами на Бахмутському напрямку. Внаслідок інтенсивних обстрілів місто майже повністю зруйноване, а кожна сторона обмінюється 100-400 метрами землі на день і майже щодня обмінюється кількома тисячами артилерійських пострілів.

Зазначимо, що аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що оборона Бахмута є стратегічно правильною операцією, незважаючи на ціну, яку платить Україна