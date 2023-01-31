У війні з Росією для оборони неба Україна потребує заміни застарілих радянських літаків різних типів на багатоцільові винищувачі, такі як F-16. Їх Україні потрібно близько 200 одиниць. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

За його словами, авіаційне угрупування росіян зосереджене на чотирьох десятках аеродромів у Росії, Білорусі та окупованих українських територіях, що у п’ять-шість разів переважає українську авіацію за кількістю бойових машин.

«Плюс ми поступаємося в технологіях. Тому потреба є серйозна. Необхідно створити до п’яти бригад тактичної авіації із одним типом багатоцільового літака західного зразка. Який тип це буде, зараз визначається. Зрозуміло, що ми не зможемо отримати все й відразу, але поетапний перехід на новий багатоцільовий літак – це вимога часу», – сказав Юрій Ігнат.

Він додав, що наразі найбільш вірогідним варіантом, аби замінити старі радянські літаки є американські винищувачі F-16.

«Зрозуміло, що Україні не нададуть все й одразу, очевидно, спершу це буде декілька авіаційних підрозділів – ескадрилей. Спершу потрібно підготувати льотний склад, авіаційних інженерів та аеродромну інфраструктуру до подальшого переозброєння на нові зразки техніки та супутнього обладнання», – пояснюють у Повітряних силах.

Далі, за словами Юрія Ігната, необхідно сформувати авіаційні бригади – до п’яти, кожна з них може включати до 3 ескадрилей. Наразі, Повітряні сили України налічують 11 бригад (1– навчальна, 3 – транспортні, одна – штурмова, одна – бомбардувальна і 5 – винищувальних). Найновіший літак (Су-27) Повітряні сили отримали на озброєння у 1991 році.

Він додав, що авіаційна реформа передбачалась задовго до вторгнення Росії. Йдеться про поетапне переозброєння на сучасну західну техніку: авіацію, зенітні ракетні системи, БпЛА до 2035 року.

Він наголосив, що літак F-16 має широкий спектр засобів ураження: може завдавати ударів як по наземних цілях (склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, укріпрайони, бронетехніка противника), так і вражати усі види аеродинамічних цілей (ракети, літаки, гелікоптери і дрони-камікадзе).

Нагадаємо, про можливість передати Україні літаки F-16 заявили Нідерланди, Франція та Польща.