Польща готова передати Україні винищувачі F-16 у координації з НАТО

У Польщі готові надати Україні винищувачі F-16 у координації з Північноатлантичним альянсом. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО», – написав він.

У коментарі журналістам прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив заяву Єрмака.

«Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила буде реалізовуватися і, можливо, передаватися у погодженні із країнами НАТО. Тут ми діятимемо у повній координації», – сказав Моравецький, відповідаючи на запитання, чи готова Польща передати Україні свої винищувачі F-16.

Нагадаємо, що 29 січня стало відомо, що Польща під виглядом запчастин надала Україні «деяку кількість» МіГ-29. Раніше видання Politico повідомляло, що європейські країни обговорюють постачання Україні винищувачів після рішення передати танки, але деякі країни НАТО побоюються можливої ескалації.

F-16 Fighting Falcon є американським винищувачем четвертого покоління, розробленим у середині 70-х. Це наймасовіший винищувач цього покоління і перебуває на озброєнні понад двох десятків країн.

Довжина винищувача становить трохи більше 15 метрів, висота – 4,88 метра, розмах крил – 9,96 метра. Маса порожнього літака складає 9470 кг, максимальна злітна вага – 19,2 тис. кг. Екіпаж – одна людина. Максимальна швидкість винищувача – 2410 км/год, дальність польоту – 4220 км, бойовий радіус – 550 км. F-16 озброєний вбудованою 20-мм авіаційною гарматою M61-A-1 Vulcan (511 снарядів) та має 9 точок підвіски зовнішнього озброєння.

Як пояснили у Повітряних силах ЗСУ, винищувачі F-16 ідеально підходять для України через їхню багатофункціональність – вони об'єднують функції чотирьох літаків, які є на озброєнні ЗСУ. Юрій Ігнат зазначив, що винищувач F-16 може завдавати ударів по наземних цілях різними типами зброї, а також стати частиною протиповітряної оборони України.