Польща розгорнула масштабний ремонт військової техніки ЗСУ

Польща розгорнула масштабну ремонтну операцію, спрямовану на повернення на поле бою пошкодженої української артилерії та бронетехніки. Про це пише The Wall Street Journal, чиїх журналістів допустили до майстерень.

Сотні механіків цілодобово працюють над відновленням пошкодженої української військової техніки. У польських майстернях зокрема ремонтують самохідні артилерійські установки (САУ) Krab. У Польщі гаубиці Krab обслуговуються на підприємстві, яке належить державній збройовій компанії Polish Armaments Group.

За майстернею спостерігають офіцери Агентства внутрішньої безпеки, яким доручено виявляти потенційні диверсійні операції. Кожен із приблизно 400 робітників, а також будь-який відвідувач має бути громадянином Польщі. Процес відбору нових співробітників може тривати кілька місяців.

У заводських цехах механіки працюють цілодобово у три зміни та перебувають у постійному контакті з українцями і проводять їх навчання. Польські офіційні особи заявили, що невдовзі майстерня може бути розширена для ремонту та обслуговування додаткового західного обладнання з України, але відмовилися повідомити будь-які конкретні плани.