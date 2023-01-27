Танк PT-91 є модернізованою версією радянського танка Т-72

Варшава готова передати Києву 60 польських танків PT-91 (модернізована версія Т-72), а також 14 танків Leopard 2. Про це повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає «Укрінформ».

«Польща була першою країною, яка поставила 250 танків (до України. - Ред.) Зараз ми готові відправити 60 наших модернізованих танків PT-91, а також 14 танків Leopard 2», – сказав він.

Моравецький наголосив, що для України зараз дуже важливими є сучасні танки, враховуючи, що Росія їх може мати від кількох до 15 тис.

«Якщо ми не хочемо, щоб Україна програла, ми маємо бути дуже відкритими та наполегливими у своїй підтримці», – додав глава уряду Польщі.

За його словами, Польща зараз здійснює чергові кроки, аби різні країни приєдналися до міжнародної коаліції щодо передачі Україні танків Leopard 2.

Інформацію про надання Польщею танків підтвердив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Польща відправить в Україну 60 танків PT-91 Twardy, разом із раніше анонсованими 14 танками Leopard 2», – написав він у Telegram та подякував союзникам за підтримку.

Президент України Володимир Зеленський у Twitter подякував польським союзникам за підтримку України.

«Як 160 років тому ми разом, але цього разу у ворога немає шансів. Разом ми переможемо!», – написав він.

Dziękuję @AndrzejDuda @MorawieckiM @mblaszczak @JacekSiewiera i Narodowi za tak ważne decyzje o przekazaniu Ukrainie 60 polskich czołgów, 30 z których to słynny PT-91 Twardy, i 14 Leopardów-2. Jak 160 lat temu jesteśmy razem, ale tym razem wróg nie ma szans. Razem zwyciężymy! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2023

Що відомо про РТ-91 Twardy?

РТ-91 Twardy – основний бойовий танк польського війська. Ці танки виготовлялися на основі ліцензійного варіанту радянської бойової машини Т-72М1.

Перші прототипи були виготовлені в 1993 році. А базовий варіант серійно випускався на підприємстві Bumar-Łabędy до 2002 року.

РТ-91 має сучасні системи керування вогнем та зв’язку. Захист танка і екіпажу додатково посилений навісним динамічним захистом польського виробництва.

Бойова машина оснащена дизельним двигуном PZL-Wola S-12U потужністю 850 к. с. власного виробництва.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня повідомив, що в межах міжнародної коаліції Україна отримає роту танків Leopard 2.