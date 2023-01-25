25 січня Німеччина офіційно погодила передачу Україні бойових танків Leopard 2, а США заявили, що передадуть танки Abrams. Дискусії щодо передачі Україні сучасних західних танків тривали кілька місяців, зрештою, під тиском міжнародної коаліції країни оголосили, що передадуть ці танки Україні.

Німеччина заявила про передачу двох батальйонів танків, однак на першому етапі Україна отримає 14 танків. Також Німеччина дозволила передавати ці танки союзникам. США натомість нададуть Україні 31 танк Abrams, що дорівнює одному українському танковому батальйону.

ZAXID.NET пояснює, що це за танки та як вони можуть уплинути на хід російсько-української війни.

Характеристики танків Leopard 2

Leopard 2 – основний бойовий танк, розроблений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann у 1970-х роках для армії Західної Німеччини. Танки перебувають на озброєнні 13 країн, зокрема, Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини. Однак для їх реекспорту для інших країн потрібн дозвіл Німеччини.

Всього концерн випустив 3200 танків оновленої моделі Leopard 2. Бундесвер мав на озброєнні у 1990 році 2125 танків Leopard 2, але до 2008 їхню кількість скоротили до 350 машин. Основним бронезахистом танку Leopard 2 є композитна броня. Борти і корма танка мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів. Борти прикриті протикумулятивними екранами. Фронтальна третина корпусу прикрита важкими балістичним екранами, а інша частина гумовими екранами посиленими сталлю. Для збільшення захисту від мін, підлога з боків має нахил у 45° і посилена гофром. Екіпаж також захищено від ядерної, біологічної і хімічної загрози, завдяки системі надлишкового тиску Dräger.

Танк вміщує чотири людини екіпажу, має турбований дизель 1500 к. с, важить 55 тонн та рухається зі швидкістю 68 км/год. Швидкість заднього ходу – до 31 км/год.

Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall, така сама, як і на американських танках M1 Abrams. Боєзапас гармати складається з 27 снарядів, що зберігаються у носовій частині корпусу, додаткові 15 снарядів зберігаються у кормі башти. Leopard 2 також оснащено двома кулеметами, один із них спарений, а інший встановлені для ведення зенітного вогню.

На борту перебувають 4750 набоїв до кулемету. Комбінована система дозволяє танку Leopard 2 атакувати цілі, що рухаються на відстані 5000 метрів рухаючись по пересічній місцевості.

Характеристики танків M1 Abrams

M1 Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва США, що вийшов на озброєння армії з 1980 року. Крім США, він перебуває на озброєнні армій Єгипту, Кувейту, Саудівської Аравії, Австралії, Іраку, Марокко та Польщі.

Танк є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн.

Танк оснащений газотурбінним двигуном, що працює на паливі для реактивних двигунів JP8. Він обладнаний багатошаровою протиснарядною композиторною бронею. Боєприпаси зберігаються в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучання в танк снаряда.

Вага танка – близько 60 кг, залежно від модифікації. Танк вміщує чотири людини екіпажу, має двигун 1500 к. с. та рухається зі швидкістю 68 км/год.

Він оснащений 120 мм гладкоствольною гарматою М256. До боєкомплекту входять унітарні снаряди з гільзою, що частково згорає. Башта танка обладнана двома шестиствольними пусковими установками димових гранат, що можуть створювати димову завісу, яка блокує можливості бачити та спостерігати через тепловізори.

Abrams захищений бронею з кількох шарів сплавів броньової сталі, кераміки, пластичних композитів та кевлару. Паливо та боєприпаси бойової машини розташовані у броньованих відсіках для захисту екіпажу від детонування власних боєприпасів у випадку підбиття танка.

Чому Україна просила саме ці танки?

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що для виходу на кордони 23 лютого, крім іншої зброї, Україні необхідно 300 танків. 120 радянських танків Т-72 впродовж 2023 року модернізує та передасть Україні Чехія. Решту, за словами головнокомандувача, необхідно шукати.

На думку міністра оборони Олексія Резнікова, 300 танків потрібні лише для деокупації частини територій, а не для перемоги у війні, а реальна потреба України в танках ще більша.

На думку доцента кафедри політології Чиказького університету Пола Поста, танки можуть мати вирішальне значення для України, дозволяючи продовжити контрнаступ ЗСУ з подальшою перемогою.

Редактор порталу Defense Express Олег Катков у інтервʼю «Радіо Свобода» пояснив, що нові західні танки значно ефективніші в бою ніж ті, що має на озброєнні Росія

«Якщо дивитися глобально, то західні танки були створені для того, щоби максимально ефективно протистояти в тому числі й танкам Радянського Союзу», – вважає Олег Катков.

Він додає, що з точки зору логістики німецькі танки Україні потрібні більше. Їх легше обслуговувати, адже заводський ремонт можна виконати в Європі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни ISW вважають, що постачання танків дозволить ЗСУ посилити механізовані бойові дії.

Хто і які танки ще передасть Україні?

Про готовність передати Україні Leopard 2 заявила Польща (йдеться щонайменше про роту танків – 14 одиниць), Фінляндія та Норвегія (8 танків). А Нідерланди оголосили, що готові викупити 18 танків Leopard 2, які раніше країна взяла в оренду в Німеччини, аби безкоштовно передати їх Україні в межах танкової коаліції.

За даними ЗМІ, Португалія та Іспанія також готові передати Україні Leopard 2. Очікується, що загалом Європейська «танкова коаліція» передасть Україні близько 80 танків Leopard 2.

Крім сучасних бойових танків Leopard 2 та M1 Abrams, Україна отримає 14 танків Challenger, які передасть Велика Британія. Challenger 2 – це танки з найміцнішою бронею у Європі. Це основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Він перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою.

Крім цього, Франція розглядає можливість передачі Україні танків Leclerc. Це французький сучасний бойовий танк, створений концерном GIAT у 1980-х роках. До 2007 року було випущено 794 такі танки й подальше виробництво не ведеться. Французька армія має на озброєнні 406 танків Leclerc, ще 388 – перебувають на озброєнні армії ОАЕ.

Також Швеція заявила про намір передати Україні танки Stridsvagn 122. Це шведський основний бойовий танк, що є ліцензованим німецьким танком Leopard 2А5, в конструкцію якого внесені різні зміни. Посилена ходова частина, передня частина танка оснащена додатковими модулями бронювання, дах захищений від атак зверху. Місця для екіпажу обладнані ременями безпеки, встановлена французька система пуску димових гранат GALAX, що дозволяє відстріл фугасних та спеціальних боєприпасів.