Для передачі Україні танків Leopard 2 іншим країнам потрібен дозвід уряду Німеччини

Фінляндія може передати Україні невелику кількість німецьких танків Leopard 2, якщо група європейських країн також вирішить це зробити. Про це 13 січня заявив президент Фінляндії Саулі Нііністьо, передає Sky News.

За його словами, йдеться по невелику кількість танків, однак про скільки саме – він не уточнив.

«Якщо танки будуть надіслані, пропозиція Фінляндії не може бути дуже великою», – сказав президент.

Він додав, що Фінляндія подала заявку на членство в НАТО, тому поділитися лише обмеженою кількістю танків, оскільки зброя необхідна країні для охорони кордону з Росією.

Зараз Фінляндія має на озброєнні близько 200 німецьких танків Leopard 2.

Німецькі танки Leopard визнані одними з найкращих у світі, однак влада ФРН відмовляється надати дозвіл на передачу їх Україні. Німецька опозиція у Бундестазі регулярно закликає уряд спільно з партнерами по НАТО надати Україні бойові танки західного зразка.

Під час візиту до Львова 11 січня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що в межах міжнародної коаліції країна готова передати Україні роту танків Leopard 2.