Уряд Німеччини досі зволікає з поставками Leopard для України

Понад 70% німців підтримують передачу Україні танків Leopard. Про це свідчать дані опитування авторитетного німецького видання Bild.

Раніше Bild замовило опитування в соціологічного інституту INSA, результати якого вказували, що нібито лише 38% німців підтримують постачання Україні бойових танків, а проти цього – близько 50%. Ці результати «підхопили» російські пропагандисти, які почали писати про «розкол в Європі».

Проте в опитуванні, яке провели соціологи INSA, взяв участь лише 1001 респондент, що є критично низьким показником для вибірки. Окрім того, INSA не вказали даних ні про методику, ні про можливу похибку, ні про місце дослідження.

У відповідь Bild провели власне опитування на своєму сайті, в якому проголосували понад 29 тис. респондентів.

Передачу танків Leopard підтримали 71% респондентів, натомість лише 29% вважають, що «обіцяних поставок Marder достатньо».

Німецькі танки Leopard визнані одними з найкращих у світі, однак влада ФРН відмовляється надати дозвіл на передачу їх Україні. Німецька опозиція у Бундестазі регулярно закликає уряд спільно з партнерами по НАТО надати Україні бойові танки західного зразка.

Однак канцлер Олаф Шольц кілька разів заявляв, що не готовий постачати такі танки, «поки їх не нададуть інші партнери по Альянсу, бо Німеччина не діятиме в цьому питанні наодинці»

Згодом, 11 січня, уряд Великої Британії вперше публічно підтвердив, що планує надати Україні танки. Проте у відповідь речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що плани Великої Британії поставити в Україну танки не змінили позицію німецького уряду, який досі відкидав заклики передати Києву німецькі танки Leopard 2.

Того ж дня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова повідомив, що в межах міжнародної коаліції Україна отримає роту танків Leopard 2.