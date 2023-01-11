Анджей Дуда і Володимир Зеленський 11 січня провели зустріч у форматі люблінського трикутника

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня повідомив, що в межах міжнародної коаліції Україна отримає роту танків Leopard 2. Наразі Польща домовляється з союзниками, аби створити та зміцнити цю коаліцію.

Під час свого візиту до Львова та за результатами зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою та України Володимиром Зеленським Анджей Дуда повідомив, що Польща буде купувати більше зброї, щоб й надалі передавати її Україні. Наразі Польща ухвалила рішення про передачу Україні роти танків Leopard 2 [в системі ЗСУ танкова рота складається приблизно з 10 одиниць техніки], але «в межах міжнародної коаліції».

Він закликав інших союзників передати Україні сучасні танки для боротьби з російською агресією. Своєю чергою, Німеччина заявила, що не отримувала запитів від союзників на передачу Україні танків Leopard.

Що це за танки

Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann. Танки перебувають на озброєнні 13 країн, зокрема, Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини. Для їх реекспорту потрібн дозвіл Німеччини.

Всього було випущено 3200 танків цієї моделі. Бундесвер мав на озброєнні у 1990 році 2125 танків Leopard 2, але до 2008 їхня кількість була скорочена до 350 машин.

Фото Darek Delmanowicz/PAP

Основним бронезахистом танку Leopard 2 є композитна броня. Борти і корма танка мають захист від важких кулеметів, гармат середнього калібру і старих типів танкових боєприпасів. Борти прикриті протикумулятивними екранами. Фронтальна третина корпусу прикрита важкими балістичним екранами, а інша частина гумовими екранами посиленими сталлю. Для збільшення захисту від мін, підлога з боків має нахил у 45° і посилена гофром. Екіпаж також захищено від ядерної, біологічної і хімічної загрози, завдяки системі надлишкового тиску Dräger.

Загальні технічні характеристики Leopard 2:

екіпаж – 4 людини;

двигун – турбований дизель 1500 к.с;

вага – 55 т;

максимальна швидкість – 68 км/год;

швидкість заднього ходу – до 31 км/год.

Основним озброєнням серійної версії танка Leopard 2 є 120 мм гладкоствольна гармата Rheinmetall, така сама, що встановлена на танк M1 Abrams. Боєзапас гармати складається з 27 снарядів які зберігаються у спеціальному магазині у носовій частині корпусу, додаткові 15 снарядів зберігаються у кормі башти. Leopard 2 також оснащено двома кулеметами, один з них спарений, а інший встановлено для ведення зенітного вогню.

На борту знаходиться 4750 набоїв до кулемету. Комбінована система дозволяє танку Leopard 2 атакувати цілі, що рухаються на відстані 5000 метрів рухаючись по пересічній місцевості.