Президенти Польщі, Литви та Україні підписали спільну декларацію про президентів Люблінського трикутника

Литва надасть Україні зенітні установки і ППО, що мають посилити оборону від ударних дронів. Про це за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою повідомив президент Литви Гітанас Наусед.

За його словами, у Литві зараз не ведуться дискусії щодо того, чи потрібно Україні надавати військову допомогу – підтримка є як у коаліції, так і в опозиції. Тому Литва ухвалила рішення про передачу ЗРК для захисту українського неба.

«Ці зенітні установки посилять безпеку нашої енергетичної системи», – додав Володимир Зеленський.

Гітанас Наусед додав, що Литва також планує передати Україні генератори та ініціювати внесення українського питання до порядку денного на саміті НАТО.

«Ми маємо говорити про гарантії безпеки для України на наступному саміті НАТО. Членство України в НАТО не може бути виключене з порядку денного. Ми маємо затвердити алгоритми і формули», – сказав він.

Зазначимо, що 11 січня у Львові відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Польщі Анджея Дуди і президента Литви Гітанаса Науседа у форматі Люблінського трикутника, під час якої президенти підписали меморандум про підтримку України в її вступу в ЄС та в боротьбі з російською агресією.