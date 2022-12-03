Литва ремонтує для України німецькі гаубиці PzH2000

Литва доставила в Україну ще дві гаубиці PzH2000 і надала боєприпаси до них, повідомив у суботу, 3 грудня, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Ще дві гаубиці PzH2000 були відремонтовані та доставлені в Україну. Разом із боєприпасами», – написав він.

Two more PzH2000 howitzers were repaired and delivered to Ukraine. Along with ammunition. pic.twitter.com/yA0ntjGQcE — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 3, 2022

Литва ремонтує пошкоджене в боях за звільнення від окупантів озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Загалом країна планує відремонтувати для України не менше 12 гаубиць, зазначає LB.ua. Станом на кінець жовтня в Литві полагодили і повернули українцям дві гаубиці.

Panzerhaubitze 2000 Україна отримувала від Німеччини.