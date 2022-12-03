Литва доставила в Україну дві відремонтовані гаубиці і передала боєприпаси
Литовці ремонтують для українців німецькі САУ PzH2000
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Литва ремонтує для України німецькі гаубиці PzH2000
Литва доставила в Україну ще дві гаубиці PzH2000 і надала боєприпаси до них, повідомив у суботу, 3 грудня, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
«Ще дві гаубиці PzH2000 були відремонтовані та доставлені в Україну. Разом із боєприпасами», – написав він.
Литва ремонтує пошкоджене в боях за звільнення від окупантів озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Загалом країна планує відремонтувати для України не менше 12 гаубиць, зазначає LB.ua. Станом на кінець жовтня в Литві полагодили і повернули українцям дві гаубиці.
Panzerhaubitze 2000 Україна отримувала від Німеччини.
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