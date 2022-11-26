Міністерство оборони США (Пентагон) організувало на території Польщі пункт ремонту західного артилерійського озброєння, яке постачається Україні, пише в суботу, 26 листопада, «Мілітарний» з посиланням на The New York Times.

Українські війська щодня випускають тисячі снарядів по російських окупантах, використовуючи гармати, які надали Сполучені Штати та їхні союзники. Ця зброя виводиться з ладу після місяців інтенсивного використання або пошкоджується чи знищується під час бойових дій, тому, за словами офіційних осіб США та України, десятки артилерійських систем потребують ремонту.

За інформацією американських оборонних відомств, третина з приблизно 350 гаубиць західного виробництва, переданих Україні, перебувають в неробочому стані. Оскільки здійснювати ремонт артилерії у польових умовах проблематично, то це стало пріоритетом для Європейського командування Пентагону, яке створило ремонтний центр у Польщі.

Як йдеться в публікації, роботи з відновлення пошкодженого в Україні озброєння, про які раніше не повідомлялося, ведуться на ремонтній базі останні кілька місяців.

Стан української зброї є предметом пильної уваги з боку американських військових чиновників, наголошується в матеріалі.