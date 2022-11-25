Вантаж забрав один найбільших у світі транспортних літаків український Ан-124

Норвегія передає Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомляє телеканал TV2.

Вантаж містить близько 55 000 перев'язувальних матеріалів та індивідуальних аптечок. Крім того, відправлено 30 тис. польових пайків та 55 тис. одиниць зимового одягу.

«Загалом ми передаємо зимового одягу на 250 мільйонів норвезьких крон. Ми намагаємося доставити його якомога швидше. Холодна пора року наближається дуже швидко», – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Фото TV2

До складу пакету також входить самохідна гаубиця М109. Наразі Норвегія передала 22 таких машини для використання у війні проти Росії. Також у пакеті допомоги 20 тис. запасних частин для М109.

Уряд Норвегії запропонував виділити 3 мільярди норвезьких крон на військову підтримку України в цьому році. Раніше вже було відправлено обладнання, зокрема, каски, протиосколкові жилети, боєприпаси та протитанкову зброю М72.

Вантаж забрав один найбільших у світі транспортних літаків український Ан-124.

Окрім того, уряд Норвегії виділить 150 млн норвезьких крон (14,5 млн євро) на фінансування тренувальної місії ЄС для українських військових. За ці гроші буде профінансовано тренування 15 тис. українських військових у рамках запровадженої у Євросоюзі програми.

«Для безпеки Норвегії та Європи важливо, щоб Росія не виграла у війні проти України. Українські сили ведуть важливу битву за демократію та справедливість», – прокоментував рішення міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.