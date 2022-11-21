Норвегія підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про фінансування закупівлі газу для України. Про це йдеться у прес-релізі уряду Норвегії.

Норвезьке фінансування у розмірі 2 млрд норвезьких крон (195 млн доларів США) буде направлено через ЄБРР.

«Україна звернулася до Норвегії з проханням про підтримку закупівель природного газу цієї зими. Час є критичним, і ми дуже раді, що ЄБРР стане нашим партнером у здійсненні закупівель. Важливо спрямувати підтримку через міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування», – заявила міністерка фінансів Норвегії Трюгве Слагсвольд Ведум.

Наразі Норвегія є другим за величиною донором діяльності ЄБРР в Україні. У липні прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив, що уряд виділить Україні 10 млрд норвезьких крон у 2022 і 2023 роках.

В серпні Норвегія зайняла позицію лідера за поставками природного газу до Європи, випередивши Росію, яка останнім часом зменшує поставки до країн ЄС. Загалом Норвегія планує збільшити видобуток природного газу на 8% порівняно з 2021 роком і побити рекорд п’ятирічної давності.