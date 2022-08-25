Норвегія планує збільшити видобуток природного газу на 8% порівняно з 2021 роком

Норвегія зайняла позицію лідера за поставками природного газу до Європи, випередивши Росію, яка останнім часом зменшує поставки до країн ЄС. Загалом Норвегія планує збільшити видобуток природного газу на 8% порівняно з 2021 роком і побити рекорд п’ятирічної давності.

Як повідомляє «Економічна правда» з посиланням на Business Insider, міністр енергетики Норвегії Тер’є Асланд заявив, що його країна планує зберегти видобуток природного газу на нинішньому високому рівні, поки Європа бореться з кризою виробництва електроенергії, яка може підірвати її промисловість.

«Я очікую, що ми зможемо підтримувати рівень виробництва, який ми маємо зараз, до 2030 року», – додав Асланд.

Норвегія випередила Росію після того, як Москва скоротила експорт газу, щоби відповісти на західні санкції. Обмеження поставок «Газпрому» призвело до різкого зростання цін на природний газ у Європі, а еталонні ф’ючерси на газ TTF у Нідерландах підскочили на 220% з початку червня.

Також видання зазначає, що хоча Норвегія має намір підтримувати високий рівень видобутку газу, вона не планує знижувати ціни, щоби зробити європейську енергію доступнішою.

«В принципі, ринок прогнозований. Коли є дефіцит, ціни високі. Це також сприяє збільшенню виробництва та спрямовує газ на ринки, які його найбільше потребують», – додав Асланд.

У липні ZAXID.NET повідомляв, що вперше в історії США імпортували до Європи більше газу, ніж Росія. Раніше Євросоюз вирішив тимчасово перейти на вугілля через скорочення постачання газу з Росії, а країни ЄС домовилися скоротити споживання газу.

До слова, прогнозується, що цей опалювальний сезон може стати найскладнішим за всю історію України. І тут проблема не у зростанні цін, адже Зеленський схвалив мораторій на підвищення тарифів на тепло. Цьогорічний опалювальний сезон буде питанням не вартості опалення, а його наявності, адже від держави-терориста можна чекати різних сценаріїв.