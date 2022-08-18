Йдеться про мораторій на підвищення цін та тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання

Президент України Володимир Зеленський підписав мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення. Мораторій діятиме впродовж воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Голова держави підписав закони про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання №2479-IX та №2481-IX щодо фінансового забезпечення заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, який парламент ухвалив 29 липня 2022 року.

Мораторій діятиме протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення для тарифів на газ, теплопостачання та гарячу воду. Різницю в тарифах постачальнику компенсуватиме держава.

Забороняється підвищувати для всіх категорій споживачів тарифи на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання)

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення встановили за рахунок залучення більше ніж 125 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів, пояснив депутат.

Місцева влада наразі не підвищуватиме тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду. Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року.