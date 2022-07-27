Борги за комуналку не стягуватимуть під час воєнного стану

Депутати Верховної Ради України на своєму засіданні у середу, 27 липня, ухвалили закон про заборону на період дії воєнного стану примусового виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги. За відповідне рішення проголосували 312 нардепів.

Законом вносяться зміни, які передбачають, що тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги, зазначає LB.ua.

Також в документі прописана «зупинка вчинення виконавчих дій у виконавчих провадженнях з виконання рішень, боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, визначені в порядку, встановленому урядом, органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу ЗСУ, рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги».

Але відповідна норма розповсюджується на послуги в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Чи у випадку, коли стягнення за житлово-комунальні послуги здійснюється щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи та було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій.

Автори законопроекту вказують, що цей ухвалений закон «сприятиме захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина».