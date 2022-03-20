Українці, які безкоштовно прийняли вимушених переселенців у своїх домівках, можуть отримати компенсацію витрат на комунальні послуги. Як повідомили у Міністерстві розвитку громад і територій, за кожного переселенця уряд виплачуватиме близько 450 грн на місяць.

«Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги», – розказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Міністерство пояснює алгоритм дій, як отримати відшкодування витрат на комунальні послуги.

Люди мають повідомити місцеву владу про готовність прийняти у себе переселенців. Для цього необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також, цю інформацію можна надати через веб-сайт Прихисток, а надалі це можна буде зробити й через застосунок Дія.

Органи місцевого самоврядування формуватимуть реєстр житлового фонду доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якомога більшу кількість людей. Розселення буде відбуватись лише за згодою власників житла.

Щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх домівках переміщених осіб, будуть отримувати виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що раніше уряд затвердив перелік областей, мешканці яких можуть претендувати на 6500 грн допомоги, якщо люди втратили роботу через війну.