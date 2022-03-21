Переселенці, які переїхали з зон бойових дій у більш безпечні області, отримають по 2000 грн від українського уряду. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 21 березня.

За словами Шмигаля, держава виплатить через додаток «Дія» на картку кожному біженцю 2000 грн щомісячної допомоги. За кожну дитину переселенці отримають по 3000 грн фінансової допомоги. Денис Шмигаль не уточнив, чи допомога на дітей буде разовою, чи щомісячною.

Щоб отримати ці гроші, необхідно зареєструватись як тимчасово переміщена особа у ЦНАПі за місцем перебування або ж в «Дії» (буде доступно з 30 березня).

Раніше, уряд прийняв рішення про компенсацію оплати за комунальні послуги комунальним установам, які приймають біженців. Таку ж компенсацію отримають українські сім’ї, які безкоштовно оселили в себе переміщених осіб. Зокрема, за кожного переселенця українці отримають 450 грн від уряду.