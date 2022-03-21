Український уряд візьме на себе виплату частини зарплат вимушеним переселенцям, які покинули дім через війну в Україні. Роботодавці отримуватимуть від держави 6500 грн за кожного працевлаштованого біженця.

Як повідомив у понеділок, 21 березня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд розпочинає програму працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів.

Такі роботодавці будуть отримувати 6500 грн за кожного працевлаштованого переселенця на оплату праці таких працівників.

Окрім того, Шмигаль анонсував виплати по 2000 грн всім переселенцям, що переїхали у більш безпечні регіони України. За кожну дитину біженці отримуватимуть по 3000 грн.

Нагадаємо, нещодавно уряд визначив області, на території яких будуть виплачувати по 6500 грн тим, хто втратив роботу через війну.