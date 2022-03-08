На сайті можна розмістити запит на роботу чи спеціаліста

В Україні створили сайт для волонтерів «Робота в тилу». Тут можна розмістити запит на роботу чи спеціаліста. Допомагати можна онлайн: розробляти застосунки, малювати чи працювати над блокуванням російських пропагандистських каналів та медіа, а також офлайн: перевозячи щось, закуповуючи їжу чи виконуючи інші роботи. Платформу створив айтішник Артур Федоренко.

«Це є біржа волонтерських робіт – як онлайн, так і офлайн. Часто я бачу, як люди хочуть допомогти, та не знають, де їм знайти відповідну роботу. На платформі ж можна знайти або релевантний існуючий запит, або ж створити свій профіль із описом, з чим саме людина може допомогти», – розповів творець сайту Артур Федоренко.

За його словами, чати, пости та сторізи в мережах і Telegram-каналах дуже швидко губляться. Натомість на сайті контент актуальний та каталогізований.

«Людина, яка опублікувала запит, отримує відгуки бажаючих безпосередньо на платформі. Тут можна і вести переписку», – каже Федоренко.

Пропозиції можна розміщати чи шукати за певними видами робіт чи людьми. Пропозиції поділені на три категорії:

Онлайн роботи

Підкатегорії: ІТ/Кібербезпека, Інформаційні війни, Тексти/Переклади, Маркетинг/PR/Журналістика, Дизайн, Режисура/Монтаж, Право, Пошук інфо/Сорсинг, Закупівлі, Просто роботи, Координація

Офлайн роботи

Підкатегорії: Волонтерство, Перевезення, Медицина, Їжа, Спорядження, Чергування

Потрібні речі

Також є пошук за потребою та локацією.

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