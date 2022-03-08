Пізно ввечері 7 березня росіяни нанесли авіаудари по житлових кварталах Сум та Охтирки, у результаті бомбардування Сум загинули щонайменше 10 людей. Також в області загинули четверо бійців тероборони, яких розстріляли росіяни.

Натомість під час боїв біля Харкова українські військові ліквідували російського воєначальника – генерал-майора Віталія Герасимова. Він був начальником штабу і першим заступником командувача 41 армії Центрального військового округу Росії.

Також Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список шести пілотів, які завдають авіаудари по мирному населенню та інфраструктурі України. ГУР опублікувало фотографії льотчиків-окупантів, їхні номери, адреси, дані документів та посилання на акаунти в соцмережах.

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