Розвідка показала та розповіла про пілотів, які бомблять українські міста

У понеділок, 7 березня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список особового складу Повітряно-космічних сил РФ. У списку шестеро пілотів, які завдають авіаудари по мирному населенню та інфраструктурі України.

ГУР оприлюднили фотографії льотчиків-окупантів, їхні номери, адреси, дані документів та посилання на акаунти в соцмережах.

«Гарантуємо, що ви сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо: жоден злочин не залишиться безкарним», — наголосили в ГУР МО.

Ті, хто бомбить українські міста

1. Майор, штурман – Андрєєв Павєл Анатолієвіч. Проживає у Нижньому Новгороді.

2. Старший лейтенант, льотчик, штурман гелікоптера – Бабуркін Максім Константіновіч. Народився 27 березня 1982 року. Ймовірний номер телефону – 79601778000. Проживає у Нижньому Новгороді на вул. Богдановича 20/27. Сторінка в «Однокласниках».

3. Майор, старший льотчик – Кучєров Юрій Анатолієвіч. Народився 7 грудня 1969 року. Номер телефону – 672207129679, адреса – місто Вязьма, вул. Авіаційна 9/10. Сторінка в «Однокласниках».

4. Майор, штурман вертольота – Лупарьов Ігорь Алєксандровіч. Народився 13 серпня 1986 року. Проживає у Смоленській області, село Вязьма-Брянская на вул. 50 лет Победи 9/31. Телефон – 79203264715.Сторінка в соціальній мережі «Однокласники» та в «ВКонтакте».

5. Капітан, командир гелікоптера – Нарзаєв Артьом Ніколаєвіч. Народився 30 січня 1991 року. Номер телефону – 9995269391; 79297151348. Живе у Санкт-Петербурзі на Красносельському шосе буд. 14. Сторінки соціальної мережі «ВКонтакте»

6. Капітан, пілот, командир гелікоптера ВЧ41687 – Таран Сергєй Ніколаєвіч. Народився 7 листопада 1998 року. Живе у республіці Башкаростан у місті Уфа на вулиці Льотчиків в будинку №6 кв 50. Сторінка в «Однокласниках» та «ВКонтакте».

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