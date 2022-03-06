Над Харковом сили ППО збили ще один російський винищувач

Над Харковом сили протиповітряної оборони збили ще один російський літак. Про це близько 18:30 неділі, 6 березня, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Близько 18:15 у районі ХТЗ підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу був збитий винищувач ЗС Росії Су-25», – написав Синєгубов у Telegram.

За інформацією Олега Синєгубова, літак упав у районі Кулиничів, пілот катапультуватися не встиг.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram повідомив, що, за попередньою інформацією Штабу оборони Харківщини, один із двох пілотів уцілів. Він може ховатися в лісосмузі в районі Кулиничів.

«Якщо у вас є інформація про місцезнаходження пілота, прохання негайно повідомляти силовикам. Хто має зброю, намагайтеся затримати самостійно», – написав Геращенко.

Ввечері 6 березня Олег Синєгубов також повідомив, що окрім успіхів у повітрі, є важливі досягнення сухопутніх військ.

«6 березня силами Національної гвардії України та тероборони міста Харків у районі Руської Лозової знищено 4 бензовози противника з пальним, 3 вантажні автомобілі ГАЗ-66 та взято 1 броньований автомобіль «Тигр», – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, вранці 6 березня голова Харківської ОДА також повідомив, що протиповітряна оборона знищила біля Харкова черговий російський літак – штурмовик Су-25.

Зазначимо, що внаслідок російських артобстрілів на Харківщині вже загинуло 194 людини. Сьогодні росіяни обстріляли з «Градів» Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ), де розташована дослідна ядерна установка.

Відео з Telegram Антона Геращенка

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