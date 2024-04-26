Вероніка Вельч та Олег Сенцов на допрем’єрному показі фільму «Носоріг» 16 лютого 2022 року

Юристка та громадська активістка Вероніка Вельч очолила український офіс міжнародної організації Amnesty International. Про це Вероніка Вельч повідомила у Facebook у п’ятницю, 26 квітня. На цій посаді Вероніка Вельч працюватиме над вирішенням проблем, що стосуються захисту військовополонених, прав дітей, повернення тіл загиблих, свободи слова в умовах війни та зміни архітектури міжнародних інституцій зокрема.

«Сьогодні Amnesty International Ukraine перебуває в моменті переосмислення та впровадження змін. Свого часу “скандальний звіт 4 серпня” продемонстрував неприємне, але очевидне – українців недостатньо чують. Наш голос проігнорували у точці найбільшої вразливості, і це неприпустимо. Час рухатись далі. І вихід не в тому, щоб виключити самих себе із глобальних правозахисних процесів, а навпаки – посилювати свої позиції», – написала Вельч.

В опублікованому дописі Вельч висловила подяку митрополиту Борису Гудзяку за благословення, а своєму чоловікові – українському кінорежисеру, колишньому політв’язню Кремля – Олегу Сенцову за підтримку та віру.

Нагадаємо, попередня очільниця українського офісу AI Оксана Покальчук пішла з посади після оприлюднення скандального звіту організації про Збройні сили України у серпні 2022 року. Тоді міжнародна правозахисна організація заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, буцімто наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Українська сторона відреагувала на заяву АІ, назвавши її дискредитаційною та несправедливою. Сам Український офіс правозахисної організації Amnesty International повідомив, що не брав участь у підготовці та поширенні доповіді, у якій ідеться, що українська армія наражає цивільних на небезпеку.

Довідково: Вероніка Вельч народилась в Івано-Франківську, закінчила Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. У 2015 захистила кандидатську дисертацію у сфері міжнародних відносин на тему «Міжнародне спостереження за виборами на пострадянському просторі (Україна, Російська Федерація, Республіка Білорусь)» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Має ступінь доктора філософії з міжнародних відносин. Вероніка Вельч є директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh (США), яка займається зв’язками з громадськістю. Також Вероніка Вельч здобула ступінь магістра з адвокації в глобальному середовищі в університеті Джорджа Вашингтона та є лауреатом нагороди «Межі свободи» Марка та Деббі Кеннеді за міжнародну адвокацію прав людини.