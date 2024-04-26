Дружина Олега Сенцова очолила український офіс Amnesty International
Юристка та громадська активістка Вероніка Вельч очолила український офіс міжнародної організації Amnesty International. Про це Вероніка Вельч повідомила у Facebook у п’ятницю, 26 квітня. На цій посаді Вероніка Вельч працюватиме над вирішенням проблем, що стосуються захисту військовополонених, прав дітей, повернення тіл загиблих, свободи слова в умовах війни та зміни архітектури міжнародних інституцій зокрема.
«Сьогодні Amnesty International Ukraine перебуває в моменті переосмислення та впровадження змін. Свого часу “скандальний звіт 4 серпня” продемонстрував неприємне, але очевидне – українців недостатньо чують. Наш голос проігнорували у точці найбільшої вразливості, і це неприпустимо. Час рухатись далі. І вихід не в тому, щоб виключити самих себе із глобальних правозахисних процесів, а навпаки – посилювати свої позиції», – написала Вельч.
В опублікованому дописі Вельч висловила подяку митрополиту Борису Гудзяку за благословення, а своєму чоловікові – українському кінорежисеру, колишньому політв’язню Кремля – Олегу Сенцову за підтримку та віру.
Нагадаємо, попередня очільниця українського офісу AI Оксана Покальчук пішла з посади після оприлюднення скандального звіту організації про Збройні сили України у серпні 2022 року. Тоді міжнародна правозахисна організація заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, буцімто наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Українська сторона відреагувала на заяву АІ, назвавши її дискредитаційною та несправедливою. Сам Український офіс правозахисної організації Amnesty International повідомив, що не брав участь у підготовці та поширенні доповіді, у якій ідеться, що українська армія наражає цивільних на небезпеку.
Довідково: Вероніка Вельч народилась в Івано-Франківську, закінчила Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. У 2015 захистила кандидатську дисертацію у сфері міжнародних відносин на тему «Міжнародне спостереження за виборами на пострадянському просторі (Україна, Російська Федерація, Республіка Білорусь)» в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Має ступінь доктора філософії з міжнародних відносин. Вероніка Вельч є директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh (США), яка займається зв’язками з громадськістю. Також Вероніка Вельч здобула ступінь магістра з адвокації в глобальному середовищі в університеті Джорджа Вашингтона та є лауреатом нагороди «Межі свободи» Марка та Деббі Кеннеді за міжнародну адвокацію прав людини.