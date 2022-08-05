Оксана Покальчук

Директорка українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук у п’ятницю, 5 серпня, заявила, що залишає посаду після скандального звіту Amnesty International, в якому захисників України звинуватили в тому, що вони нібито наражають на небезпеку цивільних.

«Я звільняюсь з Amnesty International в Україні…Все розбилося об стіну бюрократії та глухого мовного бар’єру. Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш у країні, в яку вдерлися окупанти та рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що ж тут такого – засудити армію захисників. І немає слів у жодній мові, які здатні це донести до того, хто не відчув цього болю», – написала вона у Facebook.

Покальчук зазначила, що Amnesty International працює в Україні вже понад 30 років.

«Від початку повномасштабної агресії ми не перестаємо наголошувати на порушеннях прав людини та міжнародного гуманітарного права, здійснених Росією, країною-агресором. Ми ретельно документуємо ці порушення, і вони ляжуть в основу численних судових розглядів і допоможуть притягнути винних до відповідальності», – написала вона.

За її словами, прес-реліз, який організація випустила 4 серпня, мав як мінімум дослідити дві сторони та врахувати позицію Міноборони України. Amnesty International звернулись до Міноборони з проханням про реакцію, але дали дуже мало часу на відповідь. У результаті цього організація створила матеріал, який прозвучав як підтримка російських наративів. Прагнучи захистити цивільних, це дослідження натомість стало інструментом російської пропаганди.

«Мені боляче це визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлись ціннісно. Тому я прийняла рішення залишити організацію. Я вважаю, що будь-яка робота на благо суспільства має бути зроблена з урахуванням локального контексту і з продумуванням наслідків. А головне, я переконана, що наші дослідження мають робитись скрупульозно і з думкою про людей, чиє життя часто напряму залежить від слів і вчинків міжнародних організацій», – написала Покальчук.

Нагадаємо, напередодні в Amnesty International заявили, що українські військові нібито створюють бази в житлових районах, школах і лікарнях, чим наражають на небезпеку мирне населення.

Українські урядовці у відповідь заявили, що Україна дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права. Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що своїм звітом про нібито недотримання Україною правил ведення війни міжнародна правозахисна організація Amnesty International перекладає відповідальність з агресора на жертву.