Правозахисна організація Amnesty International вибачилася за «страждання та гнів», які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних. Водночас організація продовжує наполягати на своєму висновку, свідчить її лист, надісланий агенції Reuters.

В організації заявили, що «глибоко шкодують через страждання та гнів, які спричинив звіт». Запевняють, що їхнім пріоритетом у цьому та будь-якому «конфлікті» є забезпечення захисту цивільних.

«Це було нашою єдиною метою, коли ми оприлюднили цей останній матеріал дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про спричинений біль», – йдеться у листі.

У ньому організація знову нагадала, що виявила позиції українських військ поруч з цивільними будинками у 19 населених пунктах, які відвідали її дослідники, що наражає їх на російський вогонь. Разом з тим організація заявляє, що задокументовані нею факти жодним чином не виправдовують насильство російської армії.

«Це не означає, що Amnesty International вважає українські сили відповідальними за насильство, вчинене російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни. Ми маємо бути максимально зрозумілими: ніщо з того, що ми задокументували з дій українських сил, аж ніяк не виправдовує російське насильство», – наголосили в Amnesty International

На сайті організації подібних вибачень немає.

Як повідомляв ZAXID.NET, 4 серпня міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт, у якому звинуватила українську армію в порушенні гуманітарного права і створенні небезпеки для мирних жителів через розміщення військових баз у житлових районах, школах і лікарнях. Правозахисники вважають, що ЗСУ наражають цивільних на небезпеку застосовуючи озброєння в населених пунктах, а бази в житлових районах або у школах роблять їх для росіян легітимними цілями.

Згодом Український офіс Amnesty International оприлюднив власну заяву. У ній ніяк не прокоментували заголовок звіту головного офісу організації.

Ввечері наступного дня очільниця «Amnesty International Україна» Оксана Покальчук оголосила, що звільняється з організації після скандалу зі звітом Amnesty International із критикою Збройних сил України.