Правозахисники організації вважають, що ЗСУ наражають цивільних на небезпеку, коли застосовують озброєння у населених пунктах

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь, у якій звинуватила військовослужбовців Збройних сил України у порушенні правил ведення війни. Йдеться про порушення міжнародного гуманітарного права і створення небезпеки для цивільного населення через розміщення військових баз у житлових районах, школах та лікарнях. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав доповідь несправедливою, а голова Міноборони Олексій Резніков — свідченням «втрати адекватності» організації і способом знищити свій авторитет.

Правозахисники Amnesty International вважають, що ЗСУ наражають цивільних на небезпеку, коли застосовують озброєння у населених пунктах, а бази, які є у житлових районах або у школах, роблять їх легітимними цілями для росіян.

«Українські війська поставили під загрозу цивільне населення, створивши бази та застосовуючи системи озброєння в населених житлових районах, зокрема в школах і лікарнях, відбиваючи російське вторгнення, яке почалося в лютому», – зазначено у доповіді.

Представники Amnesty International проводили спостереження з квітня до липня у Харківській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях. Вони вивчали місця, які обстрілювала Росія, а також опитали очевидців і родичів загиблих. Правозахисники заявили, що українські війська іноді вели вогонь біля шкіл або житлових будинків, а також перебували у цивільних об’єктах у 19 містах та селах цих областей.

«Ми зафіксували картину, коли українські війська наражають на ризик цивільне населення і порушують закони війни, коли діють у населених пунктах. Перебування в обороні не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права», — заявила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

У дослідженні вказано, що розміщення озброєння в житлових кварталах порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки перетворює цивільні об’єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах гинуть мирні жителі та руйнується громадянська інфраструктура, зазначають правозахисники.

При цьому правозахисники зазначають, що практика українських військових, які розміщують військові об’єкти в населених пунктах, «жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії». Вони класифікуються як воєнні злочини. У доповіді сказано, що правозахисники також фіксували російські обстріли цивільних об’єктів, де військових поряд не було.

«Уряд України має негайно забезпечити розміщення своїх сил подалі від населених пунктів або евакуювати цивільне населення з районів, де діють військові», — заявила Калламар.

В МЗС таку оцінку назвали створенням «фальшивого балансу». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Instagram висловив своє обурення. Він вважає доповідь Amnesty International несправедливою.

«Я розумію, що на критику Amnesty скаже: «Ми ж критикуємо обидві сторони конфлікту?». Але така поведінка Amnesty — це не про пошук і донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою», – вважає Кулеба.

Він закликав правозахисників «припинити створювати фальшиву реальність», де «всі в чомусь трохи винні».

Своєю чергою міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет.

«Єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян ще живі, хоча вже могли б загинути, і що мільйони мають дім, хоча могли його втратити, – це самовіддані героїчні дії Сил Оборони України….Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям Росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували», – написав він у Facebook.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи звіт Amnesty International, зазначила, що звіт не враховує контекст подій російсько-української війни, не враховує умови, в яких діють ЗСУ та не аналізує порушення військ держави-агресора.

«Україна продовжує політику відкритості та об'єктивного підходу до юридичної оцінки дій, як агресора, так і дій наших військових, які ведуть оборонні заходи. Я нагадаю, що війна в Україні іде з 2014 року і з того часу Україна сама звернулась до Міжнародного кримінального суду і дозволила юрисдикцію МКС на своїй території розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності. На відміну від Росії, яка навпаки закриває всі свої злочини від міжнародної спільноти і не виконує рішення Європейського суду з прав людини», – цитує Маляр «Суспільне».

Водночас радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив у Twitter, що Amnеsty International бере участь у російській кампанії дезінформації й пропаганди з дискредитації Збройних сил України.

Він також наголосив, що «єдине, що становить загрозу життю українців, – це армія російських катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну влаштовувати геноцид».

Журналістка Наталія Гуменюк висловила переконання, що юридично довести якісь звинувачення Amnesty на адресу ЗСУ не вийде.

«Проблеми доповіді Amnesty не в наявності спроби розповісти про українську сторону, а лінощах, лінощах розібратися, а як було насправді, небажанні просто повернутися до підручників і зрозуміти, як ведеться «захисна війна», – написала вона у Facebook.