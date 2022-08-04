Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty

Президент України Володимир Зеленський вважає, що своїм звітом про нібито недотримання Україною правил ведення війни міжнародна правозахисна організація Amnesty International перекладає відповідальність з агресора на жертву. Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 4 серпня.

«На жаль, сьогодні організація Amnesty International спробувала амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву», – заявив він.

Голова держави наголосив, що немає й не може бути жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим.

«Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою й відверто терористичною. І якщо хтось робить звіт, у якому жертва й агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час – ігнорується, то з цим не можна миритися», – переконаний президент.

Зеленський розповів, що майже 200 одних лише релігійних споруд – храмів і молитовних будинків різних конфесій – пошкоджено або зруйновано російськими ударами. Крім того, окупанти пошкодили або зруйнували: майже 900 медичних закладів; понад 2200 освітніх закладів; десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садочків.

Президент також нагадав, що окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей по воду, евакуаційних автобусах, зупинках громадського транспорту і навіть по меморіалах жертвам Голокосту чи кладовищах. Зокрема, він нагадав, про теракт у таборі з військовополоненими в Оленівці.

«І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість. Кожен, хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то й відповідальність за загибель людей розділяєте з ними», – підсумував президент.

Як інформував ZAXID.NET, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військовополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.