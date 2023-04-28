Організація не захотіла оприлюднювати висновки комісії та лобіювала їхнє пом'якшення

Незалежні експерти провели перевірку звіту Amnesty International, який зчинив міжнародний резонанс у серпні 2022 року, звинувативши ЗСУ в розміщенні військових поблизу цивільних. За даними експертизи, звіт Amnesty International має доволі необґрунтовану критику, повідомило у четвер, 27 квітня, The New York Times.

До складу незалежних експертів з міжнародного гуманітарного права, перевірку в яких залучила Amnesty International, увійшли представники Оксфордського, Копенгагенського, Женевського університетів, а також експерти з Університету Брігама Янга та Університету Редінга. Вони одностайно зробили висновки, що організація не надала достатньо доказів того, що Україна порушила міжнародне право.

«Вони одностайно дійшли висновку, що Amnesty International зіпсувала свою заяву кількома способами та що її ключові висновки про те, що Україна порушила міжнародне право, були недостатньо підтверджені наявними доказами. Експерти зазначили, що загальний текст звіту від 4 серпня був "написаний двозначним, неточним і в деяких аспектах сумнівним з юридичної точки зору"», – повідомили у NYT.

Незалежна комісія зробила висновки, що Amnesty International мала взяти паузу, щоб дослідити сумніви деяких співробітників щодо консультацій з українським урядом. Звіт Amnesty International підкреслював бездіяльність України у попередження мирного населення про військові дії, проте експерти заявили, що організація не змогла конструктивно взаємодіяти з українською владою щодо отримання деталей. Крім того, експерти зазначили, що опис ситуації Amnesty International обрала невдало, використовуючи наратив про вину України в загибелі цивільних, а не безпосередню провину Росії в умисному та неумисному вбивстві українців та руйнації цивільних об'єктів.

Видання зазначило, що початкова версія експертного аналізу була жорсткіша, проте Amnesty International лобіювала незалежну комісію пом'якшити тон її звіту. NYT повідомило, що комісія переглянула свою характеристику висновку Amnesty про те, що українські сили порушили міжнародне право з «необґрунтованого» на «недостатньо обґрунтований».

NYT зазначило, що Amnesty International вирішило не публікувати звіт незалежної комісії, використавши аналіз для внутрішнього поширення. У заяві не зазначено, чи згодна група з критикою у звіті експертів.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Amnesty International звинуватила Україну у порушенні правил війни. Організація заявила про порушення міжнародного гуманітарного права і створення небезпеки для цивільного населення через розміщення військових баз у житлових районах, школах та лікарнях. Скандальний звіт організації прокоментував президент Володимир Зеленський, який засудив вибірковість Amnesty International та її виправдання російських ударів по Україні.

За кілька днів Amnesty International попросила вибачення за скандальний звіт, заявивши, що глибоко шкодує через гнів та страждання, які спричинив звіт, та підкресливши, що вони покликані захищати цивільне населення в будь-якому конфлікті. Водночас на сайті організації вибачення так і не з'явилось.

Наступного дня очільниця «Amnesty International Україна» Оксана Покальчук оголосила, що звільняється з організації. Після неї через скандальний звіт звільнився керівник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг.