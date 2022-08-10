Ще один керівник Amnesty звільнився через незгоду зі звітом про ЗСУ
Пер Вестберг завершив свою співпрацю з Amnesty International через звіт правозахисників щодо війни в Україні
Співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг заявив, що покидає свою посаду через скандальний звіт організації про Збройні сили України. Про це повідомив портал Expressen.
«Я є членом (організації - ред.) вже майже шістдесят років. З важким серцем я через заяви Amnesty щодо війни в Україні закінчую свою довгу і плідну співпрацю», – заявив Вестберг.
Він додав, що на початку свого існування компанія працювала над звільненням політв'язнів, однак поступово надміру розширила свій мандат.
Вестберг у 1963 році став засновником шведської філії Amnesty International. У 1976–1982 роках був головним редактором найбільшої щоденної газети Швеції Dagens Nyheter. Вестберг також є членом комітету Нобелівської премії з літератури.
Нагадаємо, що 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила у своєму звіті, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, однак у документі ні слова не сказали про злочини окупантів.
В ОП сказали, що життю українців загрожує тільки російська армія та засудити вибірковість Amnesty International.Очільниця українського офісу Оксана Покальчук пішла з посади після скандального звіту організації. Центральний офіс AI заявив, що шкодує про «страждання та гнів», викликані її заявою при цьому Amnesty не відмовляється від висновків, викладених у звіті.