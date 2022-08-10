Пер Вестберг пропрацював у шведському підрозділі Amnesty International майже 60 років

Співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг заявив, що покидає свою посаду через скандальний звіт організації про Збройні сили України. Про це повідомив портал Expressen.

«Я є членом (організації - ред.) вже майже шістдесят років. З важким серцем я через заяви Amnesty щодо війни в Україні закінчую свою довгу і плідну співпрацю», – заявив Вестберг.

Він додав, що на початку свого існування компанія працювала над звільненням політв'язнів, однак поступово надміру розширила свій мандат.

Вестберг у 1963 році став засновником шведської філії Amnesty International. У 1976–1982 роках був головним редактором найбільшої щоденної газети Швеції Dagens Nyheter. Вестберг також є членом комітету Нобелівської премії з літератури.

Нагадаємо, що 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила у своєму звіті, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, однак у документі ні слова не сказали про злочини окупантів.

В ОП сказали, що життю українців загрожує тільки російська армія та засудити вибірковість Amnesty International.Очільниця українського офісу Оксана Покальчук пішла з посади після скандального звіту організації. Центральний офіс AI заявив, що шкодує про «страждання та гнів», викликані її заявою при цьому Amnesty не відмовляється від висновків, викладених у звіті.