Міжнародна правозахисна організація Amnesty International хоче, щоб незалежні експерти перевірили процес складання її доповіді зі звинуваченнями на адресу Збройних сил України. Ідеться про перевірку процесів і рішень, що передували публікації звіту, проведенню досліджень, підготовці матеріалу, а також про юридичний та політичний аналіз звіту, пише DW.

«Ми хочемо зрозуміти, що саме пішло не так і чому, щоб зробити висновки та покращити нашу роботу в галузі прав людини», – кажуть в організації та «шкодують», що прес-реліз оприлюднили без достатнього контексту – без належної уваги російським воєнним злочинам.

«Висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, якої варто очікувати від Amnesty. Це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості. Ми засуджуємо інструменталізацію прес-релізу російською владою», – додали в організації.

Нагадаємо, 4 серпня Amnesty International опублікувала доповідь, у якій звинуватила українську армію в порушенні гуманітарного права і створенні небезпеки для мирних жителів через розміщення військових баз у житлових районах, школах і лікарнях.

У відповідь МЗС України назвало звіт несправедливим, а радник голови Офісу президента Михайло Подоляк додав, що єдині, хто наражає на небезпеку цивільних українців, – це російські війська. Міністр оборони Олексій Резніков назвав доповідь Amnesty International свідченням «втрати адекватності» та спробою знищити свій власний авторитет. Очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилась, а на головний офіс організації обрушився шквал критики.

7 серпня Amnesty International вибачилася за звіт, хоча й не відкинула його, але генеральна секретарка Агнес Калламар заявила, що організація зазнала атак з боку українських і російських «тролів» у соцмережах. Українці після цього запустили флешмоб із закликом відправити Калламар у відставку.

9 серпня стало відомо, що норвезька філія Amnesty втратила більше 100 співробітників на тлі скандалу через згаданий звіт. 60 норвезьких членів подали у відставку на знак протесту проти організації, а ще 40 співробітників пішли у відставку без пояснення причин. 10 серпня на тлі скандалу у відставку пішов співзасновник шведського відділення Amnesty. Він пропрацював там майже 60 років. Крім того, через вже згаданий звіт фінський офіс AI втратив близько 400 донорів, які фінансували його роботу. Утім, це лише близько одного відсотка від усіх донорів.