Замість допомоги – повтор російської пропаганди. Міжнародні гуманітарні організації розчаровують нас своєю неефективністю та навіть прихильністю до ворога. Як нам на це реагувати, ти чи можемо ми це виправити?

Розбір останнього скандалу зі звітом Amnesty International готує наш колега Арсен Данилюк та експертка Тамара Злобіна. Стрім на YouTube-каналі ZAXID.NET сьогодні о 16:00.