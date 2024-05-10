Сполучені Штати Америки у п’ятницю, 10 травня, заявили, що виділяють Україні черговий пакет військової допомоги. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Білого дому.

Відповідний пакет допомоги на 400 млн доларів підписав президент Джозеф Байден.

Раніше сьогодні про виділення нової допомоги для України писало американське видання Politico. Як зазначало видання, до пакета мають увійти:

ракети для систем ППО Patriot;

зенітні ракети Stinger;

бойові машини Bradley;

машини з захистом від мін і засідок (MRAP);

протиброньові системи Javelin та інші боєприпаси.

Згодом у Пентагоні показали повний список зброї, яка увійшла до нового пакету для України. Україна отримає від США:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

додаткові боєприпаси для NASAMS;

зенітні ракети Stinger;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів з українськими системами;

додаткові HIMARS і боєприпаси;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

машини із захистом від мін та засідок (MRAP);

причепи для перевезення важкої техніки;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

боєприпаси та обладнання для розчищення перешкод;

прибережні та річкові патрульні катери;

засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запасні частини, учбові боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо, що 28 квітня Україна отримала першу партію допомоги від США з нового 61-мільярдного пакета: йдеться про протитанкові ракети і 155-мм артилерійські снаряди. Останній транш надійшов після місяців суперечок щодо санкціонування в Конгресі додаткової військової допомоги Україні на 60 млрд доларів. Минулого місяця законодавці США надіслали до президента Джо Байдена доповнення про національну безпеку, яке також включало підтримку Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону.