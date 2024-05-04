США закликають країни Великої сімки розглянути пропозицію про нову допомогу Україні на зустрічі в червні

США ініціювали обговорення щодо виділення Україні нового пакету допомоги на 50 млрд доларів. Відповідну пропозицію наразі обговорюють країни Великої сімки, повідомило у п’ятницю, 3 травня, агентство Bloomberg із посиланням на співрозмовників, ознайомлених з пропозицією.

За даними джерела Bloomberg, США хочуть очолити коаліцію союзників для надання додаткового пакета допомоги для України. Передбачається, що значна частина з 50 млрд доларів, які хоче надати країна, будуть погашені коштом надприбутків із заморожених російських активів, зокрема у країнах Європи.

Наразі цей план обговорюється між країнами G7, а США наполягають, щоб угоди досягли під час зустрічі лідерів Великої сімки у червні, під час зустрічі в Італії. Водночас співрозмовник Bloomberg повідомив, що обговорення щодо надання пакета допомоги було складним, а для досягнення відповідної домовленості може знадобитися місяці.

Зазначається, пропозиція США щодо виділення коштів на допомогу України може створити новий тиск на Євросоюз, який досі відмовляється передавати та використовувати заморожені російські активи на користь України. Нагадаємо, ЄС виступив проти прямої конфіскації російських активів, оскільки побоюється підірвати стабільність євро та російської «помсти».

У Білому домі відмовилися коментувати можливе обговорення про новий пакет допомоги Україні.

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США остаточно схвалив виділення 61 млрд доларів допомоги Україні, обговорення якого тривало кілька місяців через суперечки між демократами та республіканцями. Того ж дня Джо Байден підписав законопроект. Що передбачає законопроект США, а також повний текст законопроекту про допомогу Україні можна почитати тут.

Вже 26 квітня США оголосили про новий пакет військової допомоги. Допомога включатиме системи протидії дронам, артилерійські боєприпаси, снаряди «повітря — земля» і матеріально-технічне забезпечення – усі засоби закуплять в американських компаній.