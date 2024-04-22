США відправлять Україні ракети ATACMS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася із США про постачання ракет ATACMS. Про це глава держави оголосив під час вечірнього звернення у понеділок, 22 квітня.

За його словами, нині є чотири ключові пріоритети – захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки «прибули якнайшвидше».

«А сьогоднішній результат – у домовленостях про «атакамси» для України всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте Джо Байден! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!», – заявив український лідер.

Зазначимо, що раніше сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом під час якої сторони обговорювали вміст першого оборонного пакета допомоги від США після затвердження фінансування для України.

Також український президент 22 квітня зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу США.

Нагадаємо, що напередодні голова комітету з питань розвідки Сенату США Марк Уорнер повідомив, що США відправлять Україні військову допомогу із ракетами ATACMS більшого радіусу дії до кінця наступного тижня.