США може відправити Україні ракети ATACMS вже наступного тижня

Голова комітету з питань розвідки Сенату США Марк Уорнер прокоментував суботнє голосування Конгресу за законопроект про виділення Україні 61 млрд доларів допомоги. Зокрема, цей законопроект передбачає передачу Україні тактичних ракет ATACMS збільшеного радіусу дії. Про це Марк Уорнер розповів в ефірі телеканалу CBS News у неділю, 21 квітня.

За словами сенатора від демократичної партії, українці дуже добре показали себе у війні, однак одного лише високого морального духу для перемоги у війні мало.

«Ми бачили, як українці перевершили самих себе. Якщо відступити на мить назад і подумати про те, що більшу частину мого життя більшість оборонних сил Америки були зосереджені на Росії. Зараз і за останні два роки, маючи менш як 3% нашого оборонного бюджету, два роки поспіль, українці знищили 87% російських сухопутних військ, 63% їхніх танків, 32% бронетранспортерів, не втративши жодного американського солдата, завдяки мужності українців і обладнанню, яке вони отримали від нас і від наших європейських союзників», – заявив 69-річний сенатор Марк Уорнер в ефірі телеканалу CBS News.

Марк Уорнер наголосив на тому, що дух українських військових був підірваний останнім часом через нестачу зброї.

«Їм буквально видавали снаряди за нормою, по 8-10 снарядів на день. Щодо артилерійських снарядів, росіяни переважали десять до одного. Ви не можете недооцінювати українську рішучість, але якщо у них немає снарядів, вони не можуть перенести цю боротьбу на росіян», – сказав Марк Уорнер.

На питання журналістки про те, чи отримають Сили оборони далекобійну артилерію Уорнер ствердно відповів «Так». Сенатор Уорнер заявив, що адміністрація президента Байдена була готова передати далекобійні ракети ATACMS упродовж останніх місяців, коли допомога для України залишалась заблокованою у Конгресі.

«Я вважаю, що протягом останніх кількох місяців адміністрація [президента Джо Байдена] була готова підготувати або надати ATACMS. Це прописано в цьому законі», – наголосив сенатор Уорнер.

За словами Марка Уорнера, законопроект про допомогу Україні має надійти на підпис до президента США Джо Байдена наступного тижня: у вівторок або в середу. Одразу після його підписання вже до кінця тижня поставки зброї Україні будуть відновлені включно із ракетами ATACMS більшого радіуса дії. Зазначимо, що Джо Байден раніше повідомляв, що підпише законопроект про надання Україні понад 60 млрд доларів, якщо його ухвалить Сенат США.

Як інформував ZAXID.NET, у суботу, 20 квітня, Конгрес США підтримав законопроект про допомогу Україні у розмірі майже 61 млрд доларів. Після голосування Палати представників пакет передадуть до Сенату США, там голосування має пройти за спрощеною процедурою одразу за чотири законопроекти.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський розповів, що допомога від США дасть Україні шанс на перемогу у війні.