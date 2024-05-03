Служба безпеки України на передодні Великодніх свят закликала громадян дотримуватись правил безпеки, обмежити відвідування масових заходів та не ігнорувати повітряну тривогу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ у п’ятницю, 3 травня.

СБУ наголосила на тому, що росіяни постійно намагаються розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні в умовах війни. Окупанти систематично залучають власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах.

«Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України. Також агресор активно залучає своїх поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі нашої держави. Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей», – йдеться у повідомленні.

Тому СБУ закликала українців напередодні та у період святкування Великодня обмежити відвідування масових заходів, не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Також у СБУ нагадали, що у відомства працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua

Інформація, отримана через телефон довіри Служби безпеки України, є конфіденційною та ретельно перевіряється.