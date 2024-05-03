Є продукти, які вважаються несумісними з цією традицією з релігійних або культурних причин

Великодній кошик – це символ багатства, радості та відродження, тому складові для нього обираються з особливою увагою, керуючись традиціями і віруваннями. Однак, є продукти, які вважаються несумісними з цією традицією з релігійних або культурних причин.

Що не варто додавати у свій кошик, пояснює «Рідна Україна».

Алкогольні напої не освячуються, оскільки не згадуються під час молитви у переліку продуктів, які приносимо Богові на освячення. Коштовності, гроші. Великдень – це час духовної зосередженості, саморозуміння і обдумування цінностей життя. Наявність грошей та коштовностей у великодньому кошику може відволікати людину від духовного і скеровувати до матеріального. Документи. Великодній кошик є символом відродження, радості та нового початку. Документи, які часто пов'язані з рутинними або практичними аспектами життя, можуть не відображати ці цінності та не пасувати до символіки святкового кошика. Фрукти, солодощі. Українські традиції мають свої символічні значення для кожного продукту у великодньому кошику. Наприклад, паска символізує тіло Христа, а яйця – символ нового життя. Додавання інших продуктів може розбавити ці символічні значення; Гострі предмети (ніж, голка). Те, що освячені продукти потрібно розрізати посвяченим ножем, – лише вигадка і забобони.

Також священики не заохочують приносити до храму вино, хоча воно має чітку визначену біблійну символіку (Христос називає себе виноградною лозою, а своїх учеників – віттям; перше чудо, яке зробив Господь, – під час весільного свята перетворив воду у вино). Молитви на благословення вина немає.

А ще важливо пам’ятати – нічого освяченого не можна викидати. З’їжте самі, поділіться з рідними, роздайте нужденним. А шкаралупу від яєць кидали на воду, примовляючи: «Нехай і рахмани знають, що у нас Великдень», або закопували під фруктові дерева, щоб добре родили.